Öğretmene saygı evde başlamalı

Dünya genelinde eğitim camiasında büyük bir değişimin yaşandığını da sözlerine ekleyen Köse şöyle konuştu: “Toplumsal bakış açısı köklü biçimde değişmiş durumda. Öğretmene ve öğrenciye duyulan saygı ciddi ölçüde azaldı. Sosyal medyada öğretmenlerle alay eden, onları küçük düşüren içerikler yaygınlaştı. Bu, insan yapısındaki ve toplumsal değerlerdeki dönüşümün bir yansımasıdır. Dijital çağın bizi hazırlıksız yakaladığı bir dönemde, sosyal medya ağlarının gençlerimizin, çocuklarımızın; zihinlerini, benliklerini, yok ettiği bir çağda nesillerin yetiştirilmesi çok daha fazla önem taşıyor.” Öğretmenlik mesleğinin yeniden hak ettiği saygınlığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Köse, "Dijitalleşmeyle birlikte okul, çocukların hayatında ikinci plana itilmiş durumda. Sosyal medya ve sanal dünya, aileden ve okuldan daha etkili hâle geldi. Bu nedenle aile eğitimi de sistemin temel parçalarından biri olmak zorunda. Öğretmene saygı yalnızca okulda değil, evde de öğretilmeli. Bugün gelinen noktada sorun yalnızca fiziksel şiddet değildir. Fiziksel şiddet kısmen azalmış olsa bile sözlü şiddet, tehdit ve psikolojik baskı artarak devam ediyor” dedi. Günümüzde velilerden gelen yersiz CİMER şikayetlerinin arttığını da ifade eden Köse, “Velilerin yaklaşımları ciddi biçimde değişmiş; her istediklerinin yapılabileceğini, en küçük memnuniyetsizliği dahi şikayet konusu haline getirebileceklerini düşünür hale geldiler. Asılsız ve aşırı şikâyetler, öğretmenlerin motivasyonunu ve mesleki huzurunu bozuyor” ifadelerini kullandı.