OHAL komisyonundan final: 127 bin başvuru karara bağlandı

15 Temmuz’dan sonra KHK’larla kamudan ihraç edilen personelin itiraz başvurularını karara bağlamak için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, dün itibarıyla çalışmalarını tamamladı. Darbe girişiminin ardından çıkarılan 17 KHK ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarmak olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. İtirazları değerlendirmek üzere ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu oluşturuldu. 22 Mayıs 2017’de göreve başlayan komisyon 17 Temmuz 2017’de ilk başvuruları aldı. 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen yaklaşık 500 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi oluşturulan özel bir bilgi işlem altyapısı sayesinde tamamlandı. 205 personel çalıştı. 22 Aralık 2017’de 116 kriter üzerinden karar verme süreci başladı. Komisyona 127 bin 292 başvuru yapıldı. 17 bin 960 başvuruyu kabul eden komisyon, 109 bin 332 başvuruda ret kararı verdi.

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YÜZDE 95’İ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA VAR

Ret kararlarının gerekçesi “terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya irtibat” olarak gösterildi. Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisinin mevcut olduğu belirtildi. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 55 oldu. Terör örgütlerine müzahir kuruluşlara yapılan mali destek ve para transfer bilgisi oranı yüzde 50, FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya’ya para yatıranların oranı yüzde 40 olarak ifade edildi. ByLock kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 olarak gözlemlenirken, Emniyet içerisinde örgüte bağlılık kodlama bilgisi tespit edilenlerin oranı yüzde 30 oldu. Ret kararı verilenlerin yüzde 26’sında terör örgütü bağı nedeniyle kapatılan sendika, dernek ve vakıflarda üyelik, yöneticilik bilgisi, yüzde 17’sinde darbe girişimi davalarında yargılanma bilgisi, yüzde 12’sinde FETÖ ankesör ve operasyonel GSM hattı kullanım bilgisi, yüzde 5’inde ise mahrem sorumlu bilgisi tespit edildi. Komisyonun verdiği kararlarda dernek, gazete veya okul gerekçeleri tek başına ret sebebi olmadı.

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İnceleme komisyonunda dosyalarla dolu rafların boşaldığı görüldü.

İncelemede şahsilik ilkesi

Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınarak gerekçeli karar verildi. Şahsilik ilkesi gereği başvurucunun eşi veya aile bireylerinden bağımsız olarak yapılan inceleme neticesinde, başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit edilmediğinde başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi. Bu bağlamda terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen eşinden bağımsız olarak 1956 kişinin başvurusu kabul edildi.