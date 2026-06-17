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Okan Günaydın Hakk’a yürüdü

Okan Günaydın Hakk’a yürüdü

Ali Kemal Yazıcı
04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Okan Günaydın.
Okan Günaydın.

Eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Günaydın’ın vefat eden oğlu Okan Günaydın, Of’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Günaydın ve Albayrak aileleri ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Trabzonspor yönetimi katıldı.

Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın’ın oğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın dayısının oğlu Okan Günaydın Hakk'a yürüdü.

TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun cenazesi dün ikindi namazını müteakip Of ilçesine bağlı Taşan beldesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Albayrak ve Günaydın aileleri ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz katıldı.





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