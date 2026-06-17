Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın’ın oğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın dayısının oğlu Okan Günaydın Hakk'a yürüdü.

Merhumun cenazesi dün ikindi namazını müteakip Of ilçesine bağlı Taşan beldesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Albayrak ve Günaydın aileleri ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz katıldı.