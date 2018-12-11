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MARDİN

Okula kitap gibi duvar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki okul binasını ayıran duvarda, Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların devasa figürleri yer alıyor. Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi’nce öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma ilgi çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Duvar devasa kitap figürleri ile donatıldı.
Duvar devasa kitap figürleri ile donatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki okul binasını ayıran duvar, devasa kitap figürleri ile donatıldı. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. İldeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan, iki okulu ayıran duvarda dekor olarak devasa kitap figürleri kullanıldı.

ÖNEMLİ ESERLER DEKOR OLDU

Dostoyevski’den “Suç ve Ceza”, Mustafa Kemal Atatürk’ten “Nutuk”, Necip Fazıl Kısakürek’ten “Çile”, Balzac’tan “Vadideki Zambak”, Reşat Nuri Güntekin’den “Çalıkuşu” gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların dekor olarak kullanıldığı duvar, adeta kitaplığı andırıyor. İki okula da görsel zenginlik katan çalışma, ilgi görüyor.

Ali Az

KİTAP OKUMA BİLİNCİNE KATKI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az, görevlendirme yapılan belediyenin okullarında güzel ve örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi. Okul duvarlarının hem çevreyle hem de ilçeyle bütünleştiğini ifade eden Az, çalışmanın içeriğinin okullara son derece uygun olduğunu belirtti. Az, kitap ve okulun ayrılmaz bir iki olduğuna işaret ederek, “Okul duvarlarının kitapla bütünleşmiş olması ayrı bir güzellik kattı.” diye konuştu.

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