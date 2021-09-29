Okullar asla kapanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgınla mücadele, okullardaki vaka sayısı ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirten Koca, mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade etti. Okulların asla kapanmayacağını söyleyen Koca, “İkili, hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz” diye konuştu.

TURKOVAC YOLDA

AVM’leri de kapatmayacaklarını, ellerinde aşı gücünün ve yeterince aşının olduğunu vurgulayan Koca, yerli aşının da önümüzdeki aylarda devreye gireceğine işaret ederek, “Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları, kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Turkovac aşısının devreye girmesiyle yine herkese aşı tercih hakkının sunulacağını kaydeden Koca, yerli aşının Sinovac’la kıyaslanmasına ilişkin çalışmanın da bittiği ve sonuçlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Öğretmenlerde vaka oranı %3

Koca, öğretmenlerin aşılanma oranının her geçen gün yükseldiğini vurgularken, en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 92, iki doz aşı olanların oranının da yüzde 82 olduğunu aktardı. Koca, öğretmenlerin aktif vaka içindeki oranının yüzde 3’lerde, yani 12 bin civarında olduğu bilgisini de verdi.