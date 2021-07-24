​Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."

Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 24, 2021

REKLAM

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı

GÜNDEM Bakan Selçuk: Önceliğimiz yüz yüze eğitim

GÜNDEM İki gün yüz yüze eğitim