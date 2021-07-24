Gündem Bakan Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Ziya Selçuk

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Yüz yüze eğitimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."

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