Okulu terke takip sistemi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesini sundu. Özer, "Eğitim bütçemiz, 651 milyar 377 milyon 155 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,6'sını oluşturmaktadır" dedi. Özer, 5 yaşta okullaşma oranının yüzde 97’ye, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokulda yüzde 99,44’e yükseldiğini bildirdi. Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını bu yıl sonuna kadar yüzde 100’e ulaştıracaklarını belirtti. Gelecek bir yılda ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak için yakında kapsamlı bir proje başlatacaklarını söyleyen Özer, “2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terki riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu için de takip sistemi kuracağız.” diye konuştu.

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ÖZEL ÇOCUKLARA 1 MİLYON MATERYAL

27 bin 198 okula 522 bin 691 etkileşimli tahta kurulduğunu, 19 bin 40 okula 1 milyon 171 bin data ucu kurulumu yapıldığını, bu okullara geniş bant internet erişimi verildiğini belirten Özer, ‘Özel çocuklar için 2023 sonuna kadar öğretim materyali sayısını 1 milyona çıkartacaklarını söyledi. Özer, Engelli Halk Eğitim Merkezlerinin 2023 yılı sonuna kadar tüm ilçelere yaygınlaştırılacağını dile getirdi.