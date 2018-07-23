Okulu şaşırdılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu dün yapıldı.KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Sınava girişlerde uygulanan "15 dakika" kuralı nedeniyle adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katıldı. Bu oturum adaylara 80 soru için 100 dakika süre tanındı.

BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Samsun'da aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden adaylar sınavı kaçırdı. Belgelerinde sınava gireceği yer 'Samsun/Merkez Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi', altında küçük puntolarla ise '19 Mayıs' yazılı olan bazı adaylar, Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'daki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak görevliler yanlış geldiklerini söyleyip adayları 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirdi. Ancak bazı adaylar sınavı son anda kaçırdı. Sınava yetişemeyen adaylar, okul bahçesinde gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Kolu alçılı diye sınava alınmadı

Sivasta Furkan Uzunoğlu, belgeleri tam olmasına rağmen, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM’ye bildirmediği için sınava alınmadı. Uzunoğlu, “Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor” dedi.