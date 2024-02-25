Öldürdüğü taksicinin cesedini dereye attı! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Eşimden telefon numarası istedi

"Taksici bana ‘eşin arabama binmeyeceğini söyledi' dedi. Nedenini sordum. Sonra eşime küfredip, torpidoya yöneldi. Eşime ait bulundurma ruhsatlı silahı çıkarıp, ateş ettim. Cesedi, araçtan indirip, dereye attım. Taksiye binip kaçtım, ancak teker patladı. Araçtan inip, eşimi arayarak ‘adam vurdum' dedim. Bir süre yaya olarak kaçtım. Kimsenin cüzdanını almadım. Taksiciyle bir husumetimiz yoktu. Olay bir anlık öfke ve sinirle yaşandı. Cezaevinde ziyaretime gelen eşim bana ‘taksici Hüseyin benden telefon numarası istedi. Bu yüzden aracına binmek istemedim' dedi. Bunu cezaevinde öğrendim. Taksici, torpidoya yöneldikten sonra kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum"