Oltayla yakalanan deniz levreği 9 bin liraya satıldı

Balıkçı Erdoğan Doğan, levreğin büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, "Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz" dedi.