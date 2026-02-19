Yeni Şafak
Olumsuz hava BUDO seferlerini durdurdu

00:2219/02/2026, Perşembe
DHA
İstanbul-Bursa hattındaki iki sefer iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle İstanbul-Bursa hattındaki bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, sefer güvenliğinin olumsuz etkileneceği belirtilerek karşılıklı iki seferin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul ve Bursa arasında yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 19.02.2026 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 19.02.2026 08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



