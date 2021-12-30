Gündem Ömer Çelikten din eğimini hedef alan Özgür Özele Aynı bağnazlık devam ediyor varlık sebepleri bu
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten din eğimini hedef alan Özgür Özel'e: Aynı bağnazlık devam ediyor varlık sebepleri bu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, din eğitimlerini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Çelik, "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten din eğimini hedef alan Özgür Özele: Aynı bağnazlık devam ediyor varlık sebepleri bu
Özgür Özel - Ömer Çelik

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirerek, "Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

ÖMER ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E: VARLIK SEBEPLERİ BU

Skandal açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Vesayetin orta çağının hiç değişmediğini ifade eden Çelik, "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu" dedi.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
OYNAT 00:37
​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.
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