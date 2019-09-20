Gündem Ömer Tunça 16 yıl hapis
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ömer Tunç'a 16 yıl hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Lojistik Destek Binasını işgal eden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski İBB Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'un 16 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç’un darbeci askerlere yardım ettiği görüntüler de iddianamede yer aldı.
Tunç’un darbeci askerlere yardım ettiği görüntüler de iddianamede yer aldı.

Tunç hakkında, hazırlanan iddianamede Tunç’un, Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görseller de yer almıştı.

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