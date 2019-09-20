Ömer Tunç'a 16 yıl hapis

Tunç’un darbeci askerlere yardım ettiği görüntüler de iddianamede yer aldı.

Tunç hakkında, hazırlanan iddianamede Tunç’un, Lojistik Destek Binasını işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görseller de yer almıştı.