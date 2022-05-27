ÖNDER İmam Hatipliler Derneği projeleri final programıyla tamamlanıyor

Eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yıl içinde sürdürdüğü dört projeyi tamamladı.

Projelerin kapanışı ve ödül töreni 29 Mayıs 2022 Pazar günü Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonunda düzenlenen dört ayrı programla yapılacak.

Kitap okuyup yarıştılar

6. Her Kitap Yeni Bir Hayat kitap okuma yarışmasına, İstanbul genelindeki 200 imam hatip lisesinin öğrencileri katıldı. 1000 öğrencinin iştirak ettiği yarışmada çerçevesinde okullarda her 15 öğrenciye bir rehber öğretmen tayin edilerek okuma halkaları kuruldu. Öğrenciler yarışmada, Recep Şentürk’ün Fütüvvet Erdemli Gençlik, Okan Özbay ve Dr. Murat Dağıtmaç’ın Dijital Haçlı Seferleri, Najla Tammy Kepler’in Teksas’tan Hakikate Yolculuk, Bestami Yazgan’ın Gülü İncitme Gönül isimli kitaplardan sorumlu tutuldu. Gençler, belli aralıklarla bir araya gelerek okudukları kitapları tahlil etti, sonra da sınava girdi. Sınavda derece alan öğrencilere kapanış töreninde ödülleri takdim edilecek.

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Hadis-i şeriflerin izinde

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışmasında, İstanbul’daki imam hatip ortaokulu ve liselerinden katılan öğrenciler hadis-i şeriflerin Arapça ve Türkçelerini ezberledi ardından jüri karşısında okuyarak yarıştı. Hitabet, diksiyon, jest ve mimiklerin de puanlamaya tabi olduğu yarışmada, Türkçe ve Arapça okuma ve anlamları da değerlendirmeye alındı. Yarışmaya 142 İmam hatip ortaokulundan 4 bin 731, 181 Anadolu imam hatip lisesinden 7 bin 358 öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 89 öğrenci iştirak etti. Düzenlenen final yarışmasında ise her iki kategoriden ilk 10 kişi ödül almaya hak kazandı.

Türkiye’nin Önderleri ilk mezunlarını veriyor

Türkiye’nin Önderleri programı, İstanbul ve Anadolu’da toplam 23 ilde imam hatip liselerinde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı 3 yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim yolculuğu. Toplam 6 dönem süren programın her bir dönemi 12 hafta olarak gerçekleştiriliyor. Her kademe için belirlenen; kitap, makale, film ve belgesellerden oluşan içerikler, iki haftada bir öğrenciler ve liderlerin bir araya gelmesi ile tahlil buluşmalarında değerlendiriliyor. Üç yıldır devam eden program, bu yıl ilk mezunlarını verecek. Toplam 3 binin üzerinde öğrencinin eğitime devam ettiği programdan 73 öğrenci sertifikalarını alarak mezun olacak.

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Öğretmen Akademisinde 2 bin öğretmen

İmam hatip okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler için düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisinde, 25 ana başlık altında 29 akademisyen kendi alanlarıyla ilgili seminerler verdi. 2 bin 287 öğretmenin katıldığı online program; kültür-sanat, sosyoloji ve siyaset başta olmak üzere çeşitli disiplinlerde gerçekleştirildi. Akademide yer alan dikkat çekici başlıklardan bazıları şöyle:

Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı, Kente Sosyolojik Yaklaşımlar, Büyük Güçler Siyaseti ve Uluslararası Sistemik Dönüşüm, Osmanlı Şehirleri ve İstanbul, İnsanlığın Geleceği, Medeniyet Tasavvuru, Ortadoğu Toplum ve Siyaset.

Tarih: 29 Mayıs 2022, Pazar

Saat: 10.30 (40 Hadis-Her Kitap Yeni Bir Hayat), 14.00 (Hikmetin İzinde), 19.00 (Türkiye’nin Önderleri)

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Adres: Büyük Çamlıca Camii, 1071 Konferans Salonu, Üsküdar