Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e destek açıklaması: Dirilişin Adı Aksa

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e destek açıklaması: Dirilişin Adı Aksa

12:547/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e destek basın açıklaması
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e destek basın açıklaması

Filistin toprakları, yüzyılı aşkın süredir işgalin, zulmün ve direnişin tanığı olmuştur. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana; Filistin’deki, Gazze’deki zulüm, tarifi mümkün olmayan bir soykırıma dönüşmüştür. Bizler miracın sembolü Mescid-i Aksa’yı asırlardır gönlümüzde kutlu bir yere koyarken, gelecek nesil Kudüs’ü ve Filistin’i direnişin ve dirilişin adı olarak anacak; zulmün ve zalimin adına da İsrail diyecektir.

1918 yılına dayanan bu işgal, bugün hâlâ Gazze semalarında bombalarla, açlıkla ve sessizlikle sürüyor. Filistin halkı; evinden, toprağından, hatıralarından, tarihinden ve kimliğinden koparılıyor; insanlığın gözü önünde bir soykırım cereyan ediyor.

7 Ekim, bir uyanıştır

Filistin halkı, yüz yılı aşan bu işgale karşı Müslümanlığın onurunu, kimliğini ve varlığını tüm engellere rağmen savunmaktadır. Uluslararası insan hakları ve özgürlük söylemleri ise Gazze’de çökmüştür. Dünyanın vicdanlı ve merhametli insanları, devletlerin körlüğüne karşı meydanlara çıkmıştır.
Filistin’in, direnişin ve yeniden dirilişin yanında olmuştur.
Bugün, 44 farklı ülkeden 147 aktivistin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu öncülüğünde yüzlerce yeni tekne, gemi farklı ülkelerden demir almıştır. İçinde bulunduğumuz asrın insani yardım lideri Türkiye’nin de öncülüğünde dirilişe umut olan Sumud Filosu kahramanları;
Gazze’de ‘’kırılmaz’’ denen 18 yıllık ablukayı kırmış
, mazlumun direnişine güç katmıştır.

Dünyanın uyanışına vesile olan bu eylem, kentlerin büyük meydanlarında Filistin’e özgürlük mitinglerine katılımı artırmış ve dünya halkları hep bir ağızdan İsrail’in soykırımcı olduğunu bir kez daha haykırmıştır.

Bizler dün olduğu gibi bugün de ümmet bilinciyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olup insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek adına, dünya halklarına yön vererek ses olmaya devam ediyoruz.

Filistin halkı ve Kudüs davası yalnız değildir

Soykırımın ikinci yılından, 7 Ekim 2025 tarihinde bir kez daha sesleniyoruz:

Zalim devletler
er ya da geç yıkılmaya mahkumdur.
Karanlığın en zifiri noktasında yaklaşan bir zafer vardır.

Filistin’in çocukları direndikçe, biz de susmayacağız.

Rabbimize en büyük niyazımız; mazlumların yardımcısı, zalimlerin korkulu rüyası olmaktır.

Ya Rabbi, Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e, Filistin’e, bizlere kutlu bir zafer nasip eyle.

Filistin’e selam, direnişe devam.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

#ÖNDER
#Filistin
#diriliş
#direniş
#Aksa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?