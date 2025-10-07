ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Filistin'e destek açıklaması: Dirilişin Adı Aksa

Filistin halkı, yüz yılı aşan bu işgale karşı Müslümanlığın onurunu, kimliğini ve varlığını tüm engellere rağmen savunmaktadır. Uluslararası insan hakları ve özgürlük söylemleri ise Gazze’de çökmüştür. Dünyanın vicdanlı ve merhametli insanları, devletlerin körlüğüne karşı meydanlara çıkmıştır.

Filistin’in, direnişin ve yeniden dirilişin yanında olmuştur.