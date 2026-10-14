ÖNDER’den Azerbaycan’daki yasaklara tepki: “İnançlar baskıyla susturulamaz”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, kardeş Azerbaycan’da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye’nin özellikle 28 Şubat sürecinde inanç ve özgürlükler alanında yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekilerek, Azerbaycan’da gündeme gelen yasakların temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

28 Şubat sürecindeki mağduriyetleri hatırlattı

İmam hatip camiası olarak 28 Şubat sürecinde ağır hak ihlalleri ve yasaklara tanıklık ettiklerini belirten ÖNDER, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığını, kadınların ise inançları nedeniyle çalışma hayatında engellerle karşılaştığını hatırlattı.

Binlerce kişinin inancı ile eğitimi, mesleği ve geleceği arasında tercih yapmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, yasakların ülkeye katkı sağlamadığı, aksine Türkiye’nin gelişmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, milletin kararlı mücadelesiyle yasakçı zihniyetin gücünü kaybettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu acı tecrübe bize; yasakların toplumsal yaraları derinleştirdiğini, birlik ve beraberliğimize zarar verdiğini açıkça gösterdi. Bizim yaşadıklarımızdan çıkarılacak ders nettir: İnançlar baskıyla susturulamaz, temel hak ve özgürlükler yasaklarla ortadan kaldırılamaz.”

“Hiçbir öğrenci inancı nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmamalı”

Azerbaycan’da benzer mağduriyetlerin yaşandığına ilişkin endişelerin dile getirildiği açıklamada, hiçbir öğrencinin inancı nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmaması ve hiçbir insanın inancı ile geleceği arasında tercihe zorlanmaması gerektiği belirtildi.

ÖNDER, Azerbaycan’da gündeme gelen yasakların temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini istedi.

“İki Devlet, Tek Millet” vurgusu

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “İki Devlet, Tek Millet” anlayışının ortak tarih, kültür ve gönül birliğinin ifadesi olduğuna işaret edilen açıklamada, kardeşliğin yalnızca sevinçleri paylaşmayı değil, geçmişte yaşanan acılardan çıkarılan dersleri de samimiyetle paylaşmayı gerektirdiği kaydedildi.

İnanç ve özgürlükler alanındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendireceği belirtilen açıklamada, bu kardeşliğe gölge düşürebilecek yaklaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız”

Azerbaycanlıların inanç ve değerlerini özgürce yaşayabildikleri, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir ortama kavuşmalarını istediklerini belirten ÖNDER, meselenin aklıselim, sağduyu ve adalet çerçevesinde en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını bildirdi.

Açıklama, “Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanındayız” mesajıyla sona erdi.

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