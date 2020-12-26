Gündem Onlarca polisi peşinde sürükledi en sonunda yakalandı Ben de memur çocuğuyum sizleri seviyorum
ANTALYA

Onlarca polisi peşinde sürükledi en sonunda yakalandı: Ben de memur çocuğuyum sizleri seviyorum

Onlarca polisi peşinde sürükledi en sonunda yakalandı: Ben de memur çocuğuyum sizleri seviyorum

Antalya’da uygulama noktasında polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetine bir süre önce alkolden alı konulan sürücü yine alkollü araç kullanmaktan yakalanırken polise, "Bende memur çocuğuyum abi sizleri seviyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Alkollü araç kullanan genç sürücü defalarca kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra yakalandı.
Alkollü araç kullanan genç sürücü defalarca kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra yakalandı.

Antalya'da yanında kız arkadaşı Zeynep Ö. de bulunan Gökhan Ok, 15 ABD 671 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı. Tünektepe uygulama noktasına gelen Ok, polisin ’dur’ ihtarına uymadı ve hızla uzaklaşmaya başladı. Ok’u uygulama noktasındaki ve bölgedeki çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Batı Çevre Yolunda hala polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan Gökhan Ok, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye de düşüren makas atan Ok, ile polis arasında kovalamaca başladı. 3 kırmızı ışık ihlali yapan Ok, onlarca polis ekibini peşine taktı.

'ABİ BEN DE MEMUR ÇOCUĞUM SİZLERİ SEVİYORUM'

Motosikletli Yunus timleri, aracı Duraliler Kavşağı’nda durdurmayı başardı. Güvenli bölgeye çekilen araçtan indirilen Gökhan Ok’un alkollü olduğu ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Kelepçelenen Ok, polislere, “Abi ben de memur çocuğuyum, sizleri seviyorum” dese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ekip aracına alınan Ok, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeynep Ö, ise uzun süre aracın içinde bekledi. Araç çekici yardımıyla polis merkezine çekilirken, Zeynep Ö ise arkadaşlarıyla bölgeden ayrıldı.

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'DUR' İHTARINA UYMAMA, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA, KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Gökhan Ok, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bugünde yine hem alkollü hem de ehliyeti olmadığı için polisin ihtarına uymadığı öğrenildi.
Gökhan Ok’a, ‘Dur’ ihtarına uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlemin yanı sıra adli işlemin de yapılacağı belirtildi.

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