Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren olay: 15 yıldır sahte kimlikle gezdi koronadan ölünce ortaya çıktı

15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı.
- Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.
Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.