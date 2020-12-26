Gündem Diyarbakırda akıllara durgunluk veren olay 15 yıldır sahte kimlikle gezdi koronadan ölünce ortaya çıktı
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren olay: 15 yıldır sahte kimlikle gezdi koronadan ölünce ortaya çıktı

Diyarbakır’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi. Şahsın bu süre zarfında sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı.

  • Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü. Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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