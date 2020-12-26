Kolonları çürük bina sallanmaya başlayınca geceyi sokakta geçirdiler

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan 8 katlı 26 daireli bir binanın kolonlarında çürüme meydana geldi. Aralıklarla meydana gelen sarsıntılara alışan bina sakinleri ilk kez dün oluşan uzun süreli sallantının ardından evlerini terk edip sokağa çıktı. Dondurucu soğukta geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan bina sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak koronavirüs nedeniyle akrabalarına gidemediklerini kendilerine yardım edilmesini istedi.

"Korkudan tansiyonum düştü"

Bina sakini Miyaser Ateş, daha önce de çürüyen kolonların üzerini kapattıklarını ilk kez dün gece uzun süren bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Ateş, "Biz 15 yıldır buradayız, bu ev hepsi çürümüş, alta ki de çürümüş ben yaptım. Hepsi su çekiyor, biz de soğuktan ölüyoruz. Bina sallanıyordu, gece yarısına kadar biz dışarıdaydık. Eve geldik dört adet hap aldım, korkudan tansiyonum düştü. Binanın altında su deposu var bu nedenle kolonlar çürük. Bazıları evden kaçtı, biz nereye gidelim" dedi.

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"Virüs nedeniyle başka yerde kalamıyoruz"

Apartman sakinlerinden Yeter Ataş ise korona virüs nedeniyle akrabalarının evlerine gidemediklerini vurguladı. Ataş, "7’nci katta kalıyoruz, bu geçen seneden beri sallanıyor. Dün akşam aniden sallandık, kanepeler ortaya kadar gelmişti. Komşular bağırarak dışarı koştular. biz çıkmadık. Kolonları zaten gördünüz, hepsi dışarıda" şeklinde konuştu.