Orban ile iş birliği zirvesi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek. Dolmabahçe Ofisi’nde yapılacak görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Birliğe tam üyelik önümüze çıkan engellere rağmen stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullanmıştı. Yeniden şekillenen Avrupa güvenlik mimarisine yönelik girişimlerin başarısının, AB’nin Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO Müttefikleriyle iş birliği tesis etmesine bağlı olduğu belirtilecek. Macaristan’ın Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik sergilediği yapıcı tutumdan duyulan memnuniyet dile getirilecek.
İSTİŞARE MEKANİZMASI TOPLANACAK
Erdoğan ile Orban Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan Karadeniz'de gerginliğin azaltılması için Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın sağlanması için İstanbul müzakerelerine devam edilmesi gerektiğini belirtecek. Zirvede, savunma sanayi alanındaki işbirlikleri de ele alınacak. Savunma sanayii alanındaki yakın iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınması için yapılması gerekenler değerlendirilecek. Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Teşkilatları Başkanları ve Savunma Sanayii’nden sorumlu yetkililerden oluşan Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması, askeri, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesi için toplanacak. Bu toplantı Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısı olacak.
YDSK'YA BAŞKANLIK EDECEKLER
Türkiye-Macaristan arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlığında Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı yapılacak.