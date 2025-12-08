Orban ile iş birliği zirvesi

Erdoğan ile Orban Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan Karadeniz'de gerginliğin azaltılması için Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın sağlanması için İstanbul müzakerelerine devam edilmesi gerektiğini belirtecek. Zirvede, savunma sanayi alanındaki işbirlikleri de ele alınacak. Savunma sanayii alanındaki yakın iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınması için yapılması gerekenler değerlendirilecek. Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Teşkilatları Başkanları ve Savunma Sanayii’nden sorumlu yetkililerden oluşan Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması, askeri, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesi için toplanacak. Bu toplantı Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısı olacak.