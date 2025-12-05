Avrupa skandallarla çalkalanıyor: Macaristan Başbakanı Orban Avrupa'yı topa tuttu, 'AB yolsuzluk içinde boğuluyor'

AB Kamu Savcılığı Ofisi, 2 Aralık'ta, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.