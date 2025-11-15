Ordu-Sivas kara yolunda beyaz örtü: Kar nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sivas Koyulhisar ilçesi ve Ordu Mesudiye ilçe girişinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalı olacak. Bu nedenle vatandaşlarımızı belediye tesislerimizde çay, kahve ve yemek ikramı yaparak sıcak bir ortamda ağırlıyoruz. Ekiplerimizin bölgede yoğun çalışmaları devam ediyor ve inşallah yolu ulaşıma açacağız."