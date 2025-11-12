Ordu’da göçük altında kalmıştı: Cenazesine 6 gün sonra ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde, geçtiğimiz hafta göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan 79 yaşındaki kamyon şoförü Mustafa Şahin'in cenazesine bugün ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi de 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.