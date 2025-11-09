Yeni Şafak
Ordu’da zemindeki kaymaya bağlı çatlaklar oluşan binanın yıkımı yapılıyor

Ordu’da zemindeki kaymaya bağlı çatlaklar oluşan 2 binadan 1’inde yıkım işlemi sürüyor
Ordu'da zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşunca tahliye edilen 2 binadan birinin yıkımı yapılıyor.

Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 20 Ekim günü bitişik 5 ve 6 katlı 2 binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından toplam 14 daireli 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

Kayma ve çatlakların, binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirildi.

Yapılan incelemede 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım işleminin 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.




