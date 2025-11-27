Yeni Şafak
Ordu’da bıçaklı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı: Üç kişi gözaltına alındı

Ordu’da bıçaklı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı: Üç kişi gözaltına alındı

22:3527/11/2025, Perşembe
IHA
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde apartman önünde bıçaklı saldırıya uğrayan öğretmen Ahmet Sağlam yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bina önünde bıçaklı saldırıya uğrayan bir öğretmen yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi’nde meydana geldi. Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Sağlam, apartman yöneticisi olduğu binanın önünde kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğretmeni olay yerindeki ilk müdahale sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili M.M.D., Y.K. ve H.M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.


#Ordu
#bıçak
#saldırı
