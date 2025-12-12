Yeni Şafak
Ordu'da feci kaza: Tankerin çarptığı yaya öldü

17:2712/12/2025, vendredi
DHA
Tankerin çarptığı yaya öldü
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı yaya Nusret Birlikbaş (65), yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Örnek yönetimindeki 60 EK 750 plakalı tanker, yol ayrımında yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş’a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Birlikbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Birlikbaş’ın cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tankerin sürücüsü Hasan Örnek, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#tanker
#kaza
#Ordu
