Ordu'da heyelan nedeniyle Ünye-Akkuş yolu ulaşıma kapandı

19:5326/02/2026, Perşembe
AA
Ordu'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ünye-Akkuş ilçelerini bağlayan yolda çökme yaşandı. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Ordu'da meydana gelen toprak kayması sonucu Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde toprak kayması meydana geldi.


Yolda çökme yaşandı

Heyelan nedeniyle Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki istinat duvarının da yıkılmasıyla yolda çökme yaşandı.

Olayın ardından iki ilçeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.



