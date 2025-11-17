Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu’da sobadan çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

Ordu’da sobadan çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

22:1117/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ordu'nun Ünye ilçesindeki 5 katlı binada yangın meydana geldi
Ordu'nun Ünye ilçesindeki 5 katlı binada yangın meydana geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez’in bulunduğu dairede sobadan çıkan yangından çıkan alevler kısa süre içerisinde odayı sardı. İtfaiye ekipleri anne Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez'i kurtardı. Kurtarılan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dairede sobadan çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.


Yangın, Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez’in bulunduğu dairede sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun duman altında kalan daireye giren itfaiye ekipleri, çıkan yangında yaralanan anne Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez’i kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlunu ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ise daire içerisinde incelemelerde bulundu.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Soba
#Yaralanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 20 Kasım kataloğu çıktı: Bu hafta A101'e çekme karavan, Tiny House ve Tv ürünleri geliyor