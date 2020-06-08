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Gündem Orduda tartışmaya neden olan büst olayında iki müdür görevden alındı
ORDU

Ordu'da tartışmaya neden olan büst olayında iki müdür görevden alındı

Ordu'da tartışmaya neden olan büst olayında iki müdür görevden alındı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin yaptırılan büstleri arasında Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Haber Merkezi DHA
Ordu'da tartışmalara neden olan Ertuğrul Gazi büstü, Engin Altan Düzyatan'a benzetiliyor.
Ordu'da tartışmalara neden olan Ertuğrul Gazi büstü, Engin Altan Düzyatan'a benzetiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve dönemlerini önmeli isimlerinin büstleri yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy ve İbni Sina'nın yaptırılan büstleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirdi.

Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından yapılan Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine de canlılık kazandıracak olan büstler bronzdan, alt kaideleri ise bazalt taşından yapıldı.

DHA
Türk tarihinde önemli yere sahip isimlerin büstleri, Ordu'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi.

BÜST SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

  • Meydana yerleştirilen 20 büst içinde yer alan Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan’a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından tartışılan büst kaldırarak, ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz” denildi.

DHA
Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi eleştirilere neden oldu.

2 YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

  • Belediye tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi elektriğini üretecek
EKONOMİ
Ordu Büyükşehir Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha yıkılmadı mı?' diye sorduğu rezidanslar komple yıkılarak moloza dönüştü
FOTOĞRAF 14
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17’şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi.
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Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen şubat ayında ‘Ordu’daki bina daha yıkılmadı mı?’ diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.
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Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliğ edildi.
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Kentte 3 ay önce kırıcı iş makinesinin gökdelen inşaatı üzerine çıkarılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan gökdelen inşaatından ise geriye moloz yığınları kaldı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, gökdelen inşaatının olduğu alanın plaj ve mesire alanı olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e teşekkür etti. Güneytepe, “Biz imza kampanyası ile halkımızın desteğiyle bu güzelliğin yok edilmesini gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye başkanımız buna duyarsız kalmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yıkım son aşamada. Bundan sonra buraya ne yapılacak? Bizim beklentimiz, Ordulu halkının da destek verdiği bir konu var. Buranın mesire alanı ve plaj olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu yönde herkesin beklentisi var. Orada tarihi mezarlar, mezar taşları vardı yok oldu. Bundan sonra bu alanın halka açık bir alan olmasını istiyoruz. Şuanda buranın park alanı olacağına dair bana yazı geldi” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha yıkılmadı mı?' diye sorduğu rezidanslar komple yıkılarak moloza dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha yıkılmadı mı?' diyerek sorduğu Ordu'daki 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım işlemi tamamlandı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kimin canlandıracağı belli oldu: Ekranlara geri dönüyor
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Kuruluş Osman dizisi hakkında en çok merak edilen soru yanıtını buldu. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Engin Altan Düzyatan’ın “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide oynadığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.
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Ediz Hun ekrana dönüyor. Ünlü aktör, ‘Kuruluş Osman’ dizisinde Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak.
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Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin devamı olan “Kuruluş Osman”ın kadrosuna aktör Ediz Hun da dahil oldu.
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Hun, Burak Özçivit’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’yi canlandırdığı “Kuruluş Osman”ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştı.
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Oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını oynayacak.
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Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun’un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi’yi Konya’da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.
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Ertuğrul Gazi rolünü oynayan Engin Altan Düzyatan açıklama yapmıştı
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Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırmıştı.
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Ancak son olarak Kuruluş Osman'a geri dönecek misin? sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;
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Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum.
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Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum
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Düzyatan, Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun şeklinde konuşmuştu.
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Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kimin canlandıracağı belli oldu: Ekranlara geri dönüyor
TRT ekranında yayınlandığı dönemde ses getiren "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olarak ATV ekranında serüvenine "Kuruluş Osman" ismiyle çarşamba akşamları devam eden dizide sürpriz gelişme yaşandı.


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