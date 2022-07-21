Organize yalan: “Türkiye Dohuk’ta katliam yaptı”

Türkiye'nin, terör hedeflerine yönelik her harekatı öncesi, organize bir şekilde atılan iftiralar, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon öncesi bir kez daha dolaşıma sokuldu.

DOHUK'TA NE OLDU?

Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde, bir dere kenarına saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan sözde medya organlarında TSK'nın, "Dohuk'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yalanı dolaşıma sokuldu.

ANINDA YALANLAMA

Güvenlik kaynakları, iftiraların önüne geçmek için ilk andan saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı da "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır" mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tahran'da Rus ve İranlı liderlerin yüzüne ve dünyaya kararlılık mesajı vermesinin hemen ardından başlayan yalanlara, Irak hükümeti yetkilileri de dahil oldu.

Dışişleri Bakanlığı, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

REUTERS ŞAŞIRTMADI

Türkiye'yi hedef alan algı çalışmaları yapan İngiliz haber ajansı Reuters, Irak'taki saldırıyı, tüm bu açıklamaları görmezden gelerek "Türkiye'nin Irak'ın Dohuk ilindeki tatil beldesine düzenlediği saldırıda sekiz kişi öldü, 23 kişi yaralandı" başlığıyla verdi.

HAZIR AFİŞLER

PKK ve İran destekçileri, yaşanan saldırı sonrası sokaklara döküldü. Saldırıyla eş zamanlı olarak kurgulanmış videolar, afişler ve propaganda müzikleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Görsel: Gündeme Dair Her Şey'in aktardığı haberden (Afişte Türkiye'ye tehditler savruluyor)

Tüm hazırlanmış propaganda paçavralarında, Türkiye'ye ve Türk ordusuna tehditler savruluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınıyor.

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldığı bir canlı yayında "Dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır" dedi.

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