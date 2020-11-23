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ESKİŞEHİR AKTÜEL

Orkun Topkaya düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu: Şimdi 226 binin üzerinde abonesi var

Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu: Şimdi 226 binin üzerinde abonesi var

Düğün takılarıyla aldığı telefonla video içerikleri üretip YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor. Şimdilerde 226 binin üzerinde abonesi bulunan Topkaya "Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim oldu. Şimdi hafta sonları köye beni ziyaret için çok kişi geliyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.
YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, yaklaşık bir yıl önce YouTube’a adım attı. Düğün takılarını satarak aldığı telefonla video çekerek içerik üretmeye başlayan Topkaya’nın şimdilerde 226 binin üzerinde abonesi bulunuyor.

Takipçileriyle köy günlerini paylaşan 28 yaşındaki Topkaya, önceleri internet erişiminin kısıtlı olması nedeniyle video yüklemek için 6-7 saat dağ başında beklediğini söyledi.

İHA
Düğün takılarıyla aldığı telefonla video içerikleri üretip YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

"Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu"

Konuyla ilgili konuşan Topkaya, YouTuber olma sürecini anlattı. Topkaya, "Düğünü yaptıktan sonra takı paralarıyla telefon aldım. Daha önce donanımlı bir telefonum yoktu. Videolar üretebileceğimi gördüm ve küçük küçük videolarla başlayıp çok sevildik. Şu an çözüldü ama internet sorunum vardı. Video yüklemek için traktörle dağa gidiyordum.

Benim hayatımla ben gibi yaşıyorlar. İnsanları mahrum bırakmamak için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu. Ne yaşıyorsak onları gösteriyoruz. Sabah kalktık, çayımızı içtik, koyunlarımıza ve ineklerimize baktık yani köyde insan ne yaparsa onu yapıyoruz. Kara çaydanlıktan çay içmek, dağda yemek pişirmek bunları kurgu olmadan kendimiz yapıyoruz. Ana tema zaten çoban olduğum için koyunlarımız, ineklerimiz ve tarım üzerine bir hayat" diye konuştu.

İHA
Düğün takılarını satarak aldığı telefonla video çekerek içerik üretmeye başlayan Topkaya’nın şimdilerde 226 binin üzerinde abonesi bulunuyor.

"Takipçileri köyüne kadar gidiyor"

  • Hafta sonları köyüne gelerek kendisinin ziyaret eden takipçilerinin olduğunu aktaran Topkaya, "Beni görenler dağda yanıma gelip baklava getiriyorlar, yemek getiriyorlar bir insan bir insana ne hediye ederse hediye ediyorlar. Hafta sonları köye çok kişi geliyor. Hayalim şu; köy hayatında bir noktadan başladım ve kendimi geliştirerek gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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