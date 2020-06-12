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Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alacak! Başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalışacak 390 geçici işçi alacak. İstihdam edilecek işçiler kurumun Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla bölge müdürlüklerine bağlı görev yapacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 geçici işçi alımı yapılacak.

OGM'nin taşra teşkilatında 5 ay 29 gün çalışacak işçilerin alımı, İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19 Haziran döneminde görülebilecek. Belirlenen şartları taşıyanlar, ilan süresince İŞKUR'a başvurubilecek.

  • İstihdam edilecek işçiler kurumun Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla bölge müdürlüklerine bağlı görev yapacak.

Alım için gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday, noter huzurunda çekilecek kuraya göre çağrılacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, kendilerinden istenen belgelerin örneklerini sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak.

Adayların, en az ilköğretim mezunu olması ve başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almaması gibi şartları taşıması gerekiyor.

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