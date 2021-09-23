Ormanı yakarken yakalanmıştı: Suç makinesi çıktı

18 Eylül Cumartesi günü Sorgun Çamlığında 3 ayrı noktada yangın çıkardıktan sonra dördüncü noktayı yakarken orman görevlileri ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu’nun orman yangınlarından önce Side’de 2016 yılından beri ikamet ettiği evini yaktığı bildirildi. 2016 yılından beri Side’de 1134 Sokak’ta bir sitede Almanya’da yaşayan annesine ait dairede ikamet eden Semih Kuloğlu’nun çalışmadığı, annesinin gönderdiği para ile geçimini sağladığı bildirildi.

İHA

Side ve çevresinde çok sayıda olaya karışan Kuloğlu’nun ikamet ettiği sitedeki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlara huzur vermediği, sürekli olay çıkarıp camlarını kırdığı, son olarak da kendi evini yakıp kaçtığı bildirildi. Kuloğlu’nun ayrıca sitenin önünde ve yolunun üzerinde bulunan araçların lastiklerini de kestiği belirlendi.

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İHA

Telefonda annesine para göndermezse evi yakacağını söyledi

Semih Kuloğlu’nun evinin bulunduğu sitede ikamet eden Side esnafından Muzaffer Tekin, Kuloğlu’nun çevresindeki herkese, tanımadığı insanlara bile durup dururken zarar verdiğini belirterek, “Bu şahıs 2016 yılından beri burada, Almanya’da yaşayan annesine ait evde kalıyor. Sanırım Almanya’dan sınır dışı edilmiş. Geldiği günden beri bir işte çalıştığını görmedik. Sitede sürekli sorun çıkarıp herkesin huzurunu kaçırıyor. Özellikle evine misafir gelen dairenin önünden küfürlerle gelen misafiri de rahatsız ediyor.

Bazı zamanlar perdeyi kapatıp 15 gün dışarı çıkmadığı oluyordu. Siteye gelen misafirlerin araçlarının lastiğini kesiyordu. Side içerisinde bir çok işyerinin camını kırmak suretiyle zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde telefonla Almanca olarak konuşmasına şahit oldum. Annesine, eğer 1-2 gün içerisinde para göndermezse evi yakacağını söyledi. Ve dediğini de yaptı. Eğer zamanında haberimiz olmasa ve itfaiye gelmese tüm evler yanacaktı. Yangının ardından sitenin duvarına tırmanıp kaçarken gördük” dedi.

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İHA

Araç lastiklerini kesti

Yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlenen 31 yaşındaki Semih Kuloğlu, özel bir hastanenin yakınlarında bir esnafın park halindeki aracının lastiğini de bıçakla kesmişti.

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