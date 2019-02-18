Ortaköy'deki terör saldırısı davasında 19 tahliye

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Yıkamaya verilen yorganın içinden bir deste para çıktı

Afyonkarahisar'da halı ve eş eşyası yıkama tesisinin sahibi, temizlenmesi için verilen yorganın içinde bulduğu paraları müşterisine teslim etti. İşletme sahibi Mehmet Oğuz, "Yorganı kontrol ettiğimizde poşetin içindeki paraları gördüm. Hemen müşterimizi aradım. Çok memnun oldular. Götürüp bizzat parayı teslim ettim" dedi.