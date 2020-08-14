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ANKARA

Oruç Reis diplomasisi

Yunanistan’ın çağrısıyla Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri gündemine alan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, bugün olağanüstü gündemle toplanıyor. Toplantıda, Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki gelişmeler ele alınacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı, video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Yunanistan’ın şov yapmaya hazırlandığı toplantı öncesi Türkiye, Avrupalı muhataplarıyla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ve önceki gün Doğu Akdeniz konulu bir dizi telefon görüşmesi yaptı.

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YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

Çavuşoğlu, önceki gün akşam saatlerinde önce Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. Doğu Akdeniz konulu gelişmeler masaya yatırıldı. Çavuşoğlu, aynı gün gece saatlerinde de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Çavuşoğlu’nun Avrupa ülkelerindeki muhataplarıyla yürüttüğü Oruç Reis diplomasisi, dün de sürdü. Çavuşoğlu, dün sabah saatlerinden itibaren sırasıyla; Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Nicole Manescu ile temas kurdu.

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Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


YUNAN OYUNUNA GELMEYİN

Görüşmelerde, diplomasiyi baltalayarak Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerde bulunan Yunanistan’ın iddialarına karşı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk ve deniz hukukuna göre haklı gerekçeleri aktarıldı, Yunanistan’ın oyununa gelinmemesi istendi.

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