Yunanistan’ın şov yapmaya hazırlandığı toplantı öncesi Türkiye, Avrupalı muhataplarıyla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ve önceki gün Doğu Akdeniz konulu bir dizi telefon görüşmesi yaptı.
YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Çavuşoğlu, önceki gün akşam saatlerinde önce Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. Doğu Akdeniz konulu gelişmeler masaya yatırıldı. Çavuşoğlu, aynı gün gece saatlerinde de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Çavuşoğlu’nun Avrupa ülkelerindeki muhataplarıyla yürüttüğü Oruç Reis diplomasisi, dün de sürdü. Çavuşoğlu, dün sabah saatlerinden itibaren sırasıyla; Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Nicole Manescu ile temas kurdu.
YUNAN OYUNUNA GELMEYİN
Görüşmelerde, diplomasiyi baltalayarak Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerde bulunan Yunanistan’ın iddialarına karşı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin uluslararası hukuk ve deniz hukukuna göre haklı gerekçeleri aktarıldı, Yunanistan’ın oyununa gelinmemesi istendi.