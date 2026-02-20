Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
OSB'de alacak verecek kavgası ölümle bitti

OSB'de alacak verecek kavgası ölümle bitti

22:0420/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Başından vurulan 26 yaşındaki Ali Haydar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde silahlı saldırı sonucu başından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 zanlı gözaltına alınırken, kaçan 1 zanlı ise aranıyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ali Haydar isimli bir şahıs, sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı zanlının silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ali Haydar ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haydar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alınırken, kaçan diğer zanlıyı yakalamak için çalışma ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.



#Gaziantep
#Organize Sanayi Bölgesi
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayında temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu: 6 dev şirketten kâr payı dağıtımı