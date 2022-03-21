Gündem Osman Kavalanın tutukluluk halinin devamına karar verildi
İSTANBUL

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Kavalanın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

"Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.


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