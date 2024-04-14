Osmangazi Köprüsü’nden bir günde yeni rekor: 117 bin 537 araç geçiş yaptı

Ramazan Bayramı tatili 9 gün sürdü. Yılın ilk uzun tatili olması ve tatil sezonunu açılışına denk gelmesi nedeni ile şehirler arası yolculuklar arttı.





Trafiğin yoğunlaşmasına neden olan araçlar, köprü ve paralı yol geçişlerinde de artışa neden oldu.





Bu aşamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 13 Nisan günü Osmangazi Köprüsü’nden günlük geçiş rekorunun kırıldığını açıkladı.





İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yapılanan Osmangazi Köprüsü’nün yeni araç geçiş rekoru 117 bin 537 araca yükseldi.





"Bir günde 117 bin 537 araç geçiş sayısı"





Bakan Uraloğlu, yayınladığı mesajında yeni rekoru "Osmangazi Köprüsü’nde Yeni Rekor... Bir günde 117 bin 537 araç geçiş sayısı." sözleriyle duyurdu.





"4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yaptığı açıklamada bu tarihte yapılan geçiş sayısı garanti edilen araç sayısının 2,94 katı olduğunu ve 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı bilgisini paylaştı.





"Köprü 1 Temmuz 2016’da hizmete açıldı"





Bakanlığın açıklamasında İstanbul’u Ege’ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, köprünün 1 Temmuz 2016’da hizmete açıldığını anımsattı.





“Köprü ile körfez 6 dakikada geçiliyor"





Uraloğlu, köprü ile geçilen yolun zaman kazandırdığı ise şu ifadelerle dile getirdi:





Eski yolu kullanarak körfezi geçmek yaklaşık bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ile 60 dakika kadar sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik.





“Köprü sayesinde zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağlıyoruz”





Bakan Uraloğlu köprü sayesinde ciddi bir zaman tasarrufu zaman ve yakıt tasarrufu sağlandığının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:





Köprümüz sayesinde artan araç sayısı trafik nedeni ile oluşacak zaman kaybı ve yakıt kaybının da önüne geçmiş olduk. Artık vatandaşlarımız kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor.





“Garanti karşılama oranı yüzde 209’lara çıktı”





13 Nisan tarihinde Osmangazi Köprüsü’nden 117 bin 537 aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu tarihte yapılan geçiş sayısının, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı olduğunu bildirerek şöyle konuştu:





13 Nisan tarihinde ulaşılan rakam ile geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2023 tarihinde 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi köprüsünden bayramın ikinci günü (11 Nisan) 109 bin 688, bayramın üçüncü günü (12 nisan) 111 bin 699 geçişi, dün ise 117 bin 537 geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209’lara çıktı.











