Osmaniye’de aranan şahıs, muayene için gittiği hastanede yakalandı

İskenderun ilçesinde hırsızlık olayına karışan ve hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli kadın şüpheli, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.