Gündem Osmaniyede evi yanan kadın Tüm kışlık yiyeceklerim ve evim yandı canımızı zor kurtardık
OSMANİYE

Osmaniye'de evi yanan kadın: Tüm kışlık yiyeceklerim ve evim yandı canımızı zor kurtardık

Osmaniye’nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında evi yanan kadın konuştu. Kışlık tüm yiyeceklerinin yandığını kaydeden Feride Torşahin, yangında canlarını zorla kurtardıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Osmaniyede evi yanan kadın: Tüm kışlık yiyeceklerim ve evim yandı canımızı zor kurtardık​
Feride Torşahin

Osmaniye’deki yangın 3’üncü gününde kısmen kontrol altına alındı. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köy etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlar da alevler içinde kaldı.
Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler mahallesinde evi yanan Feride Torşahin de yangının hızla geldiğini son anda canlarını kurtardıklarını söyledi.
KIŞLIK YİYECEKLERİ DE EVLERİ DE YANDI
Torşahin, “Kışlık yiyeceğimin hepsi yandı. Bir anda yandı kendi canımızı zor kurtardık. Buna şükür olsun. Sürekli kışlık yiyeceklerimiz hazırlıyordum. Bulgur kaynattım, tarhana yaptım ama hepsi yandı. Yangın geldiğinde sadece kimliğimi aldım hemen dışarıya çıktım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Çocuklarım evde yoktu. Saman balyalarımızın hepsi yandı” diye konuştu.

Bu arada, orman yangınında evi yanan aileleri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye milletvekilleri de ziyaret etti.

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