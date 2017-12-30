Osmaniye’de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli Kozan Karayolu üzeri Kiremithane köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Serkan Yılmaz (24)’ın kullandığı 01 Y 1518 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 DS 920 plakalı otomobil çarpıştılar.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarına savruldu. Feci kazada kamyonette bulunan sürücü Serkan Yılmaz ile aynı araçta yolculuk eden Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandılar.

Otomobilde bulunan Mustafa İnandı, Zeynep İnandı ve Zehra İnandı hayatını kaybederken, İsmail İnandı da yaralandı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve yanındaki iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildiler.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.