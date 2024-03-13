ÖSYM resmen duyurdu: YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu

En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında
Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirterek, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuranlar, 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur." ifadelerini kullandı.
En çok aday Anadolu lisesinden
ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların okul türlerine ve öğrenim durumlarına ilişkin de şunları kaydetti:
15 bin 821 şehit ve gazi yakını ücret muafiyetinden yararlandı
Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadığını hatırlatan Ersoy, "Bu kapsamda 2024-YKS'ye başvuran 15 bin 821 aday sınav ücretinden muaf tutuldu." bilgisini paylaştı.
Engelli adaylara hassas çalışma
Engelli adaylar ile ilgili de bilgi veren Ersoy, TYT 'ye toplam 12 bin 691, AYT'ye 8 bin 171, YDT'ye ise 988 engelli adayın katılacağını bildirdi. Ersoy, engelli adayların hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, "Emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur." değerlendirmesini yaptı.
1 milyon 404 bin aday ilk kez başvurdu
Bayram Ali Ersoy, "Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda." ifadesini kullandı.
"Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için tüm aşamalarda gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor, önlemleri alıyoruz. İlgili kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Emeklerini emanetimiz olarak gördüğümüz adaylarımızın en uygun ortamda sınava girmesi için çabalıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."