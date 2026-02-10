Otelin ruhsatı için para istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, otel sahibi A.İ., Bakırköy’deki otelin ruhsat işlemleri sırasında zabıta personeliyle irtibat kurduğu, süreç içerisinde kendisinden para talep edildiğini anlattı. Yapılan incelemelerde, B.Y.’nin Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı, görev alanı kapsamında söz konusu işletmeye ilişkin denetim ve ruhsat süreciyle bağlantılı işlemlerde bulunduğu bilgisi yer aldı. Dosyada yer alan beyan tutanaklarında, A.İ.’nin ruhsat işlemlerinin hızlandırılması ve olumsuz bir işlem yapılmaması karşılığında para talep edildiğini ileri sürdüğü, bu iddiasını desteklemek amacıyla savcılığa çeşitli bilgi ve belgeler sunduğu ifade edildi. Şüpheli B.Y. suçlamaları reddederken, soruşturmanın sürdüğü ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.