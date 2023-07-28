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Otobüsün önüne atlayan köpek faciaya sebebiyet verdi

Çanakkale'de seyir halindeki tur otobüsünün şoförü, yola çıkan başıboş sokak köpeği yüzünden hakimiyetini kaybedip bir binaya çarptı. Feci kazada araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

09:12 . 28/07/2023 Cuma
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Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale'nin
Gelibolu
ilçesinde yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak prefabrik binaya çarptı.

Kazada şoför Adem Koçak, araçta sıkışarak hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Kazanın ardından bazı vatandaşlar Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a da başıboş köpek sorunu nedeniyle tepki gösterdi.

Çarpmamak için savruldular

Dün saat 16.00 sıralarında Gelibolu'nun Burhanlı Köyü yakınlarında, Bursa'nın Mudanya ilçesinden, şehitlik ve abideleri gezmek için Çanakkale'ye gelen ziyaretçileri taşıyan Adem Koçak yönetimindeki tur otobüsünün önüne dönüş yolunda bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan Koçak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs, yol kenarındaki prefabrik bir yapıya çarptı.

1 ölü, 7 yaralı

Sıkışan otobüs şoförü Koçak, hayatını kaybederken yolculardan 7'si hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastaneler kaldırılıp, tedaviye alındı. Otobüs şoförünün Koçak'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


#Çanakkale
#köpek
#Gelibolu
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