Otobüsün önüne atlayan köpek faciaya sebebiyet verdi

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Uz, "Kayıptan daha vahimi güven, samimiyet ve şeffaflığın arkasından bir baktık ki, bu yapının üzerine kaçak kat çıkmış." diye konuştu. Uz, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere tek başlarına gireceklerinin de sinyalini verdi.