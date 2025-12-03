Yeni Şafak
Otogarda 270 kilo kaçak et ve köfte ele geçirildi

14:243/12/2025, Çarşamba
IHA
Yolcu otobüsüyle uygunsuz şartlarda taşınan çeyrek ton ete el konuldu
Yolcu otobüsüyle uygunsuz şartlarda taşınan çeyrek ton ete el konuldu

Antalya Otogarı’nda bir yolcu otobüsünün bagajında soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte ele geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ile güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı’nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Yapılan kontrolde soğuk zincir kurallarına aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfteye el konuldu.

Otobüs firmasına para cezası

Antalya Otogarı’ndaki denetimde ele geçirilen kaçak ve uygunsuz etler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi. Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı’na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.




