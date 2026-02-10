Otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: Bir kişi yaralandı

Malatya’da otomobil ile çarpışan kamyonet devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Altın Kayısı Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 ACF 983 plakalı kamyonet ile 44 ABR 741 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet savrularak devrilirken 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.