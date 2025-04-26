Otomobilin çarptığı bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Doğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nisa Serra Taşhan yönetimindeki 81 EB 445 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli İlyas Işıldak'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işıldak, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.