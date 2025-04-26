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Otomobilin çarptığı bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bedensel engelli vatandaş hayatını kaybetti

23:5826/04/2025, Cumartesi
DHA
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Kazada ölen engelli vatandaşın daha önce geçirdiği kazada engelli kaldığı öğrenildi.
Kazada ölen engelli vatandaşın daha önce geçirdiği kazada engelli kaldığı öğrenildi.

Düzce'de tekerlekli sandalye üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı bedensel engelli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de D-100 karayolunda, tekerlekli sandalye üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı bedensel engelli İlyas Işıldak (45), hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın 5 yıl önce geçirdiği bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Doğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nisa Serra Taşhan yönetimindeki 81 EB 445 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli İlyas Işıldak'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işıldak, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce geçirdiği kazada engelli olmuş

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen İlyas Işıldak'ın 5 yıl önce Düzce'de Muncurlu köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı öğrenildi.



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