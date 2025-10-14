Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 0810 plakalı otomobil, Afşin Bey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu'na (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekiroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.