Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:0914/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 0810 plakalı otomobil, Afşin Bey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu'na (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekiroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Afşin
#Kahramanmaraş
#KAZA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tarihler