Çelik ve teflondan daha sağlıklı: Doğru kullanılırsa bakır şifa kaynağıdır

Baba mesleğini sürdürmek zorunda kaldığını belirten Kasapkara, "İki oğlumu da bu alanda yetiştirdim. A'dan Z'ye bakırın her işini yapabiliyorlar. Boynuz kulağı geçti diyebilirim" dedi. 1994'te Antalya'ya geldiğini, kentin zanaat için tarihi önem taşıdığını belirten Kasapkara, "Bildiğim kadarıyla burası, Sobacılar Çarşısı, Antalya'nın ilk sanayisi. O dönem çok canlıydı, ahlak vardı. Zamanla canlılığını kaybetti. Turizme yönelik el sanatlarına daha çok değer verilseydi, bugün daha iyi bir konumda olurdu" diye konuştu.