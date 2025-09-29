Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Otomobilin yayalara çarptığı kazadan acı haber

Otomobilin yayalara çarptığı kazadan acı haber

19:3829/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Bingöl’de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Azizan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Cebba ile M.B.’ye otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 52 yaşındaki Cebba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Bingöl
#Kaza
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den ilk kez kiralık konut dönemi: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Emeklilere, gençlere, engellilere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan